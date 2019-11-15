Екатеринбург, , 16:24 — REGNUM Ранее собиравшиеся в мечети «Нур-Усман» мусульмане на некоторое время потеряли постоянное помещение. Об этом сообщает ЕАН.

Прихожан выселяют из здания рядом с цирком, но новая мечеть будет построена не ранее января 2020 года.

«Сейчас мы ищем помещение в аренду», — сказал председатель Духовного управления мусульман Свердловской области (Уральский Мухтасибат) Артур Мухутдинов.

По словам религиозного деятеля, мусульмане ещё не присмотрели временное помещение. Тем не менее, областные власти готовы помочь в поиске «времянки», сказал Мухутдинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, когда будет построена новая мечеть на Сортировке. Сооружение воздвигнут в январе-феврале 2020 года.

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