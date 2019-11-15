Черкесск, , 16:08 — REGNUM Полицейские из отряда специального назначения «Гром» УНК ГУ МВД России по Ставропольскому краю спасли альпиниста из Краснодарского края. Мужчина сорвался в пропасть при подъёме на перевал Кара-Джаш, сообщили 15 ноября в пресс-службе МВД РФ.

Инцидент произошёл во время соревнований по альпинизму «Золотая осень — 2019» в Архызе. Двое участников соревнований попали под камнепад и сорвались со скалы. Один из них получил серьёзные травмы — перелом пяточной кости, разрыв связок и повреждение плеча.

Свидетелями происшествия оказались четверо спецназовцев из отряда «Гром», которые также принимали участие в соревнованиях. Они оказали первую доврачебную медицинскую помощь пострадавшему коллеге, после чего спустили его на самодельных носилках вниз.

Врачи своевременно приняли меры. В настоящее время жизни пострадавшего альпиниста ничего не угрожает.