Симферополь, , 16:13 — REGNUM Причины установившейся на территории Крыма засухи, и почему там ближайшие дни не стоит ждать дождей, объяснил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Об этом сообщает 15 ноября РИА Новости.

Синоптик рассказал, что причиной устоявшейся в течение месяца сухой погоды является антициклон. Именно он не дает прийти дождям из другого региона, что и привело к засухе.

«Причина в антициклоне, из-за которого у циклона над Средиземноморьем нет выхода на Черное море», — рассказал Варакин.

Он добавил, что по этой причине дождей не стоит ждать на территории Крыма еще около недели, до 22 — 23 ноября. Варакин также отметил, что дефицит осадков осенью является редким явлением для Крыма. Ранее подобное погодное явление наблюдалось в 2010-м году, а до этого — в 1982-м.

Как передавало ИА REGNUM, из-за засухи в Крыму постоянно происходят лесные пожары.