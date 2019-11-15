Ульяновск, , 15:59 — REGNUM В Ульяновской области, как и в целом в России, всё больше молодых людей стремятся получить высшее образование. При этом девушки оказались более образованными, чем юноши, сообщает Ульяновскстат в рамках подготовки к проведению Всероссийской переписи населения-2020.

Предыдущие всероссийские переписи показали, что молодых людей, стремящихся получить высшее образование, в области становится все больше. По итогам 2010 в сравнении с 2002 годом численность лиц, имеющих высшее образование (в возрасте 20−24 года) возросло вдвое, в то время как имеющих среднее профессиональное — на 9%.

При этом, как показала перепись-2010, ульяновские девушки оказались более образованными, чем юноши: высшее образование получили почти 35% девушек и 23% парней (в возрасте 24−34 лет).

Высоким остаётся уровень занятости молодежи в Ульяновской области: в возрастной группе 20−24 года трудоустроены более 38% девушек и почти 46% юношей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным микропереписи 2015 года, российские девушки оказались более образованными, чем юноши: около 47% девушек и 35% молодых людей в возрасте 25−34 лет имеют высшее образование. По данным Росстата, число молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, которые не учатся, не работают и не осваивают профессиональных навыков, снизилось до рекордно низкого уровня с 2001 года.

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года. Перепись проходит каждые десять лет, и станет 12-й по счёту.

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