Москва, , 15:46 — REGNUM Член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев («Единая Россия») предложил увеличить стоимость шипованной резины, таким образом он предложил «налог» на автомобилистов.

Дороги Иван Шилов © ИА REGNUM

«Можно не ограничивать скорость, но, например, (ввести) компенсацию за их вред в качестве акциза при продаже этих шипованных колес. То есть шипованные колеса могут стоить дороже», — цитирует агентство «Москва» Васильева.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, «Автодор» предложил комплекс мер, направленный на сохранение дорожного покрытия в зимний период. В частности, компания рекомендует сократить срок эксплуатации шипованной резины, а также снизить скорость движения на дорогах.

Вместе с тем в Госдуме изучали возможность ввести запрет на эксплуатацию шипованной резины в России. В мае 2019 года глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев («Единая Россия» сообщил о намерении направить в Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) письмо с просьбой изучить влияние шипованной резины на состояние дорог в России.

«Если институт скажет, что шипы нам не нужны, что они портят дорожное полотно, что «липучки» спокойно у нас справляются, тогда будем обсуждать и принимать соответствующее решение. Мы раз и навсегда в этом вопросе должны разобраться и поставить тут точку», — заявил глава комитета Госдумы.

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