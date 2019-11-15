Ташкент, , 15:34 — REGNUM Проект новой редакции Трудового кодекса Узбекистана полностью исключает возможность увольнения работников, достигших пенсионного возраста, сообщает 15 ноября издание «Подробно.uz».

В проекте документа приводится новый перечень оснований прекращения трудового договора по инициативе работодателя. Кроме того, планируется дифференцировать размер выходного пособия при увольнении в зависимости от стажа работника.

В частности, при увольнении работника со стажем до 3 лет выплаты составят 50% от среднего месячного заработка, со стажем от 3 до 5 лет — 75%, 5−10 лет — 100%, 10−15 лет — 150% и более 15 лет — 200%.

Как сообщал ИА REGNUM, пособие по безработице в Узбекистане в 2020 году планируется увеличить вдвое, до 644 тыс. сумов ($68). В настоящее время в республике зарегистрировано 1,3 млн безработных.

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