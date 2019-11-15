Екатеринбург, , 15:59 — REGNUM Новая мечеть в Екатеринбурге будет построена в начале 2020 года. Об этом сообщает ЕАН.

Как заявил глава Духовного управления мусульман Свердловской области (Уральский Мухтасибат) Артур Мухутдинов, строительные работы на Сортировке пройдут до января-февраля 2020 года. Мечеть будет возведена на ул. Строителей.

Для постройки объекта было отдано около 20 млн рублей — областными властями, меценатами (в частности, Уральской горно-металлургической компанией), а также прихожанами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловские власти выразили сомнения в строительстве соборной мечети в центре Екатеринбурга. Вице-губернатор Сергей Бидонько выразил опасения, что горожане могут организовать протесты.

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