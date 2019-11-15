Кабул, , 16:19 — REGNUM 14 ноября официальные представители Генерального прокурора Исламской Республики Афганистан заявили, что в этом году было зафиксировано и расследовано 2527 случаев насилия над женщинами.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», эти случаи насилия включают акты физического и сексуального насилия, принуждение к вступлению в брак, пытки, препятствование реализации прав женщин, нарушение прав на вступление в брак, труд, и на частную собственность.

По словам официальных представителей Генерального прокурора, все зафиксированные случаи насилия над женщинами были тщательно и беспристрастно расследованы.

Согласно вышеупомянутому заявлению, за последние четыре года количество провинций, в которых должность прокурора на различных уровнях занимает женщина, выросло с 6 до 32 из 34 провинций Афганистана.

Официальные представители Генерального прокурора Афганистана также отметили, что во всех провинциях страны были созданы специальные агентства, которые должны отслеживать ситуацию с соблюдением прав женщин.