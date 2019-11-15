Алма-Ата, Казахстан, , 15:23 — REGNUM Меморандум о сотрудничестве на 2020−2023 годы между акиматом (администрацией) Алма-Аты и правительством Москвы подписали руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы Сергей Черемин и заместитель акима (мэра) Алма-Аты Ержан Бабакумаров, сообщает 15 ноября агентство «Казинформ».

Документ был подписан в рамках дней Москвы в Алма-Ате, которые проходят в честь 25-летия установления побратимских отношений двух городов. Отмечается, что большое внимание в меморандуме уделяется мероприятиям, посвященным 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

Меморандум является рамочным документом — конкретные проекты будут обсуждаться в рабочем порядке, в том числе во время проведения дней Москвы в Алма-Ате.

Напомним, 15−16 ноября в Алма-Ате проходит ряд культурно-спортивных мероприятий, посвященных Дням культуры Москвы. 3 октября 1994 года представители двух городов подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.

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