Пули-Алам, Афганистан, , 16:39 — REGNUM 14 ноября официальные лица афганской общественной организации «Гражданское общество провинции Логар» (столица провинции — г. Пули-Алам) заявили, что на территории этого региона за последние шесть месяцев было зафиксировано 550 случаев сексуального насилия над детьми.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», все 550 случаев были зафиксированы в шести школах афганской провинции Логар. Всего на территории региона функционируют 92 школы.

По словам главы общественной организации «Гражданское общество провинции Логар», в эти случаи сексуального насилия были вовлечены преподаватели, директора и официальные лица провинции. Он заявил, что правительство должно предпринять необходимые меры, чтобы предотвратить дальнейшее насилие над детьми, и провести тщательное расследование всех случаев.

В свою очередь, глава союза учителей провинции Логар заявил, что ему ни разу не поступали сообщения о насилии над детьми в школах, отметив, что в истории провинции Логар ни разу не было зафиксировано ни одного случая сексуального насилия над детьми.