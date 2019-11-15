Калайи-Нау, Афганистан, , 16:48 — REGNUM 14 ноября жители уезда Джаванд афганской провинции Бадгис (столица провинции — г. Калайи-Нау) заявили, что на территории их уезда ситуация с продовольствием достигла критического состояния.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», главной причиной такого бедственного положения с продовольствием в уезде Джаванд провинции Бадгис называется деятельность движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили мины на основных дорогах, ведущих в уезд Джаванд. Группировка также контролирует большую часть территории, окружающей вышеупомянутый уезд.

Жители уезда Джаванд говорят, что большая часть продовольственных магазинов закрыта, так как у них отсутствуют товары на продажу. Они также добавляют, что у них нет даже хлеба.

Местные жители также заявляют, что из-за мин, установленных на дорогах, они не могут ни отправиться за новыми припасами, ни отвезти больных в медицинские центры.