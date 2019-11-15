Москва, , 15:17 — REGNUM Температура воздуха на Урале и в Сибири в предстоящие выходные повысится сразу на 20 градусов, об этом 15 ноября рассказал руководитель Ситуационного центра Гидрометцентра РФ Юрий Варакин.

Академгородок, Новосибирск Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Сейчас в Новосибирской и Кемеровской областях, а также Алтайском крае фиксируются морозы до — 30 °C.

«В субботу и воскресенье пойдёт потепление до — 5 °C. На 20 градусов потеплеет, и пройдут опять снегопады», — цитирует РИА Новости Варакина.

По его словам, со вторника, 19 ноября, на среду температура опять опустится до — 25 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что ноябрь, с точки зрения метеорологов, является «депрессивным».

»Область низкого давления называется депрессией, а в этот период наблюдаются низкое давление, циклоны и облака», — объяснил глава Гидрометцентра.

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