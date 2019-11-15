Ирвайн, США, , 15:19 — REGNUM Разработчики из Blizzard Entertainment анонсировали 19-й сезон в игре DIablo III. Он называется «Сезон вечного противостояния», сообщалось на сайте проекта 14 ноября.

В «Сезоне вечного противостояния» геймеров ожидают ряд новых игровых механик и уникальные косметические предметы. По заявлению разработчиков, при создании нового сезона они вдохновлялись «конфликтом Небес и Преисподней».

Напомним, Diablo III — это популярный ролевой экшен от компании Blizzard Entertainment. Игра вышла в 2012 и получила неоднозначные оценки от игроков и критиков.

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