Тегеран, , 16:11 — REGNUM 15 ноября Вице-президент Ирана по науке и технологиям Сорена Саттари в ходе выступления на выставке «China Hi-Tech-2019» охарактеризовал КНР, как одного из лидеров развития современных технологий, назвав эту страну лучшим местом для обучения иранских студентов за рубежом. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Выступая перед иранскими студентами, обучающимися в Китае, чиновник заявил, что подход КНР к развитию технологий отличается от других стран. «Китай имеет свой собственный, восточный подход к технологическому развитию, поэтому он является одной из передовых стран по внедрению инноваций», — отметил Сорена Саттари. Он подчеркнул, что за последние несколько лет количество научных публикаций в Китае выросло на 11%.

Вице-президент Ирана заявил, что «США утратили гегемонию в мире, и азиатские государства обгоняют Запад благодаря использованию новейших технологий и молодой и творческой рабочей силы». Чиновник охарактеризовал восточные страны как ведущие экономики мира будущего.