Москва, , 15:13 — REGNUM Мнение доктора медицинских наук, вирусолога Виктора Зуева будет поддержано подавляющим большинство других практикующих врачей, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя заявление Малышевой о бесполезности некоторых анализов.

«И дело даже не в том, что любые анализы, способные выявлять какие-либо заболевания, полезны (вреда-то от них точно не много, а жизнь и здоровье спасти могут), а в том, что практикующим врачам это известно, как никому.

Они каждый день работают с пациентами, каждый день сталкиваются с необходимостью постановки максимально полного и точного диагноза, от их работы зависят жизни тысяч и миллионов граждан.

ИА REGNUM — телеведущая популярной передачи на ТВ, это значит, что передача ориентирована на неискушенного зрителя, на масс-медиа, которым изо дня в день можно рассказывать любые небылицы, лишь бы они выглядели как можно ярче и делали рейтинг программе.

Собственно, вопрос в этом споре сводится к одному — кому стоит больше доверять — практикующему врачу, который, что называется, «на передовой» и ежедневно сталкивается с необходимостью взятия анализов для постановки диагноза, или популярному телеведущему, задача которого создать на телеэкранах мини-сенсацию, хайп. Полагаю, ответ на этот вопрос очевиден», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вирусолог Виктор Зуева раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах. «Диагностика на любой вирус является полезной», — заявил Зуев.

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