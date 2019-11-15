Кэри, США, , 15:20 — REGNUM В онлайн-магазине Epic Games Store началась новая бесплатная раздача игр. Теперь геймеры могут получить пиксельный экшен The Messenger, сообщается на сайте сервиса 15 ноября.

В The Messenger геймеры будут управлять молодым ниндзя, который пытается спасти родную деревню от нашествия демонов. Релиз игры состоялся в 2018 году.

Напомним, в цифровом магазине Epic Games Store регулярно проходят бесплатные раздачи игр. Ранее геймеры могли получить Nuclear Throne и Ruiner.

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