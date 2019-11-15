Волгоград, , 15:12 — REGNUM Затворы водосливной плотины открыли на Волжской ГЭС под Волгоградом. Из-за интенсивного роста притока воды в водохранилища Волжско-Камского каскада сформировался осенний паводок и такая мера поможет поддержать уровень воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла, сообщили 15 ноября в пресс-службе гидроэлектростанции.

По данным специалистов, приточность воды сейчас составляет свыше 14 тысяч кубометров/с. Такой показатель превышают пропускную способность гидротурбин и по своему объёму сравним с притоком воды в начале весеннего половодья. Осенний паводок сформировался из-за устойчивой положительной температуры в начале ноября 2019 года — выпавший снег растаял и вместе с дождями достиг Волгоградского водохранилища.

«Важно отметить, что Волгоградское водохранилище, как и другие водохранилища Волжско-Камского каскада, полностью наполнено. Через станцию пропускается только та вода, которая всё равно не может быть накоплена в водохранилищах. Таким образом, на режим пропуска воды в половодье 2020 года это не окажет и не может оказать никакого влияния», — прокомментировал текущую ситуацию главный инженер филиала ПАО «РусГидро» — «Волжская ГЭС» Сергей Талагаев.

За 60 лет эксплуатации Волжской ГЭС осенние сбросы воды свыше турбинных происходили лишь дважды: в 1990 году и в 2012 году.