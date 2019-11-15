Санкт-Петербург, , 15:04 — REGNUM Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, днем 15 ноября привезли к его дому на набережной реки Мойки, 82, одетого в бронежилет и глухой шлем с бронированным воротником, какие обычно используются бойцами спецподразделений.

Олег Соколов во время следственного эксперимента (цитата телеканала RT) Russian.rt.com

Как видно на кадрах видеоагентства Ruptly (работает в интересах телеканала RT), Соколова, который одной рукой прикован наручниками к сотруднику правоохранительных органов, после следственных действий в доме вывели на набережную Мойки, где он должен показать, как топил расчлененные останки девушки.

Сотрудники полиции обступают Соколова плотным кольцом, не допуская к нему посторонних лиц и журналистов. При этом в руках одного из силовиков виден обрез винтовки, похожий на тот, что мелькал в кадрах СКР об обыске в квартире обвиняемого.

По версии следствия, Соколов застрелил жертву из обреза, после чего расчленил ее тело. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве.

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