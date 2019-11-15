Санкт-Петербург, 15 ноября 2019, 15:04 — REGNUM Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, днем 15 ноября привезли к его дому на набережной реки Мойки, 82, одетого в бронежилет и глухой шлем с бронированным воротником, какие обычно используются бойцами спецподразделений.

Олег Соколов во время следственного эксперимента (цитата телеканала RT)
Олег Соколов во время следственного эксперимента (цитата телеканала RT)
Russian.rt.com

Как видно на кадрах видеоагентства Ruptly (работает в интересах телеканала RT), Соколова, который одной рукой прикован наручниками к сотруднику правоохранительных органов, после следственных действий в доме вывели на набережную Мойки, где он должен показать, как топил расчлененные останки девушки.

Сотрудники полиции обступают Соколова плотным кольцом, не допуская к нему посторонних лиц и журналистов. При этом в руках одного из силовиков виден обрез винтовки, похожий на тот, что мелькал в кадрах СКР об обыске в квартире обвиняемого.

По версии следствия, Соколов застрелил жертву из обреза, после чего расчленил ее тело. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве.

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