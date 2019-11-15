Токио, 15 ноября 2019, 15:04 — REGNUM Компания Capcom изменила дату выхода сборника игр Mega Man Zero/ ZX Legacy Collection. Теперь он выйдет 25 февраля 2020 года, сообщалось 14 ноября на официальном сайте разработчиков.
Изначально сборник должен был выйти в январе 2020 года. Разработчики решили взять дополнительный месяц, чтобы выпустить игру, «которая будет соответствовать ожиданиям геймеров».
В Mega Man Zero / ZX Legacy Collection войдут четыре части Mega Man Zero иMega Man ZX. Геймеры также получат графический альбом, сборник саундтреков и ряд новых геймплейных механик — например, низкий уровень сложности.
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