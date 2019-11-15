Тегеран, , 16:13 — REGNUM 14 ноября Верховный лидер Ирана Али Хаменеи по случаю годовщины рождения пророка Мухаммеда и имама Садика смягчил приговоры 3552 заключенным, помиловав некоторых из них. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Запрос о помиловании заключенных поступил от Главы судебной системы Ирана Эбрагима Раиси. Помилование коснулось только тех заключенных, которые имели в своем уголовном деле смягчающие обстоятельства.

Все помилованные заключенные были осуждены судами общей юрисдикции, революционными судами страны или Судебной организацией ВС Ирана. Согласно источнику, Верховный лидер периодически осуществляет помилования по случаю важных религиозных праздников, и 2019 год не стал исключением.