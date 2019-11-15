Лондон, 15 ноября 2019, 15:00 — REGNUM Британский видеоблогер Колин Ферз воссоздал колесо Крысавчика из Overwatch в реальной жизни. Ролик с демонстрацией необычного «оружия» вышел на YouTube-канале изобретателя 14 ноября.
«Адская шина» управляется при помощи пульта дистанционного управления. Разработка Ферза не взрывается, как в игре, но вполне способна разбить стекло.
Напомним, Крысавчик — это из персонажей многопользовательского шутера Overwatch. Самая мощная способность героя называется «Адская шина», она позволяет взорвать сразу нескольких противников при помощи управляемого колеса.
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