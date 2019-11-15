Челябинск, , 14:52 — REGNUM В Челябинской области будут проверены все частные дома престарелых. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Поручение провести выездные проверки дано главам муниципальных районов и городских округов Южного Урала. Сделать это нужно в течение недели, сообщает областное минсоцотношений. К 22 ноября от мэров ждут итогов проверок.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинском районе Челябинска 14 ноября был выявлен частный пансионат, в котором оказалось множество нарушений. Из здания срочно эвакуировали 54 человека. Их временно поместили в больницы. Возбуждено уголовное дело.

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