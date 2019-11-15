Лас-Вегас, США, , 16:34 — REGNUM Кубинский пианист Чучо Вальдес в очередной раз стал обладателем премии Grammy Latino в номинации «Лучший джазовый альбом». Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Музыкант получил награду за альбом Jazz batá 2, выпущенный в ноябре 2018 года.

«Огромные поздравления маэстро Чучо Вальдесу с ещё одной премией Grammy в его дискографии», — поздравил музыканта Национальный институт музыки Кубы на своей странице в Facebook.

Вальдес — 4-кратный обладатель Grammy и 3-кратный обладатель Grammy Latino. Свою музыкальную карьеру он начал в ансамбле Irakere вместе с другим ставшим впоследствии всемирно известным музыкантом Артуро Сандовалем.