Махачкала, , 14:57 — REGNUM Советский районный суд Махачкалы на три месяца продлил домашний арест бывшему руководителю комитета по лесному хозяйству Дагестана Алибегу Гаджиеву, его заместителю Велибеку Ферзуллаеву и еще пятерым фигурантам уголовного дела о земельных махинациях. Срок меры пресечения продлен до 15 февраля 2020 года, сообщили ИА REGNUM 15 ноября в пресс-службе суда.

Напомним, руководство комитета по лесному хозяйству Дагестана, в том числе Алибег Гаджиев, его заместители Абдула Муртазалиева, Ибрагим Ибрагимов и Велибек Ферзуллаев, было задержано 6 июня 2019 года. По данным следствия, в составе преступного сообщества они за денежные вознаграждения незаконно предоставляли земельные участки в лесных и природоохранных зонах республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2019 года новым руководителем комитета по лесному хозяйству стал один из победителей кадрового конкурса «Мой Дагестан» Вагаб Абдулхамидов. В середине августа все трое заместителей, фигурирующих в уголовном деле, были временно отстранены от работы.

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