Армянск, Крым, , 14:49 — REGNUM Украинские власти возобновили работу контрольного пункта «Каланчак» на границе с крымским городом Армянск. Об этом в Facebook 15 ноября сообщила пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины.

«Контрольный пункт «Каланчак» возобновляет пропуск лиц и транспортных средств 15 ноября с 12.00», — уточнили в службе.

Ожидается, что контрольный пункт «Чонгар» также начнёт работу с 15 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму временно приостановили пропуск граждан через пограничный пункт «Армянск» из-за того, что украинские власти закрыли на реконструкцию пункт пропуска «Каланчак», который решили привести в порядок перед приездом президента Владимира Зеленского.

Об этом: В Крыму из-за Зеленского временно закрыли КПП с Украиной