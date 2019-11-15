Армянск, Крым, 15 ноября 2019, 14:49 — REGNUM Украинские власти возобновили работу контрольного пункта «Каланчак» на границе с крымским городом Армянск. Об этом в Facebook 15 ноября сообщила пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины.
Ожидается, что контрольный пункт «Чонгар» также начнёт работу с 15 ноября.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму временно приостановили пропуск граждан через пограничный пункт «Армянск» из-за того, что украинские власти закрыли на реконструкцию пункт пропуска «Каланчак», который решили привести в порядок перед приездом президента Владимира Зеленского.
Об этом: В Крыму из-за Зеленского временно закрыли КПП с Украиной