Москва, , 14:52 — REGNUM С начала 2019 года в Москве построено 24 новых детских садов. Об этом 15 ноября заявил мэр столицы Сергей Собянин при осмотре строительства нового дошкольного корпуса школы № 709 города в столичном районе Северный, расположенном за МКАД.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В районе Северный продолжается активная жилая застройка, через три-четыре года сюда придёт метро. И естественно, что существует потребность в новых детских садах и школах. Начиная с 2011 года мы уже открыли в Северном два детских сада и две школы. В планах — еще одна школа и три детских сада», — отметил мэр Москвы.

При этом мэр Москвы попросил «не затягивать» с открытием нового детского сада и оперативно выполнить оставшиеся работы, чтобы получить разрешение на ввод. Приём детей начнётся сразу после того, как помещение будет передано школе.

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