Ташкент, 15 ноября 2019, 14:39 — REGNUM Незаконный вывоз крупной партии лекарственных препаратов за пределы Узбекистана пресекли сотрудники управления Службы государственной безопасности (СГБ) по Ташкентской области и сотрудники регионального управления Государственного таможенного комитета (ГТК), сообщает 15 ноября издание «Подробно.uz».
Оперативники изъяли около 12 тыс. упаковок лекарственных препаратов на общую сумму 1,7 млрд сумов ($179 тыс.). Отмечается, что основная часть препаратов предназначалась для искусственного прерывания беременности.
Напомним, в начале октября сотрудники СГБ и ГТК пресекли в Бекабадском районе Ташкентской области Узбекистана контрабанду лекарств. Оперативники изъяли 6369 единиц лекарственных препаратов на сумму 75 млн сумов ($7,9 тыс.).
Читайте ранее в этом сюжете: Спецслужбы Узбекистана прокомментировали силовое задержание нарушителей