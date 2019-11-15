Краснодар, , 14:36 — REGNUM К обследованию лесов на незаконную застройку приступили в Краснодарском крае по поручению губернатора, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 15 ноября. Проверки уже прошли в Туапсинском, Новороссийском районах, в Анапе и Геленджике. К работе привлечены представители прокуратуры и министерства природных ресурсов края.

«Мы сформировали целый перечень объектов, подлежащих тщательной проверке на соответствие лесному законодательству. Будут проведены рейды, по результатам которых приняты соответствующие меры», — уточнил вице-губернатор Сергей Болдин.

Губернатор Вениамин Кондратьев ранее потребовал активизировать борьбу с незаконной застройкой лесного фонда. По данным, которые приводит администрация края, с 2016 года в регионе выявлено 170 объектов с признаками капитального строения в лесном фонде, однако иски в суды поданы лишь в отношении 55 объектов.