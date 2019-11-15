Варшава, , 14:35 — REGNUM Люблинский окружной суд на закрытом заседании отменил постановление районного суда в Бялой Подляске об аресте на три месяца гражданина России Рената В. за жестокое обращение с животными. Об этом сообщает «Польское радио».

Ранее суд в Бялой Подляске принял решение арестовать 32-летнего россиянина на три месяца с правом выхода под залог 30 тысяч злотых (около 7 700 долларов). Два водителя — граждане Италии Марко А. и Алессио Д. арестованы не были, хотя прокуратура требовала этого. Жалобу на решение районного суда подали как прокуратура, так и защитник обвиняемого.

10 тигров 22 октября были отправлены из Италии в Дагестан. На польско-белорусской границе белорусские службы отказались пропускать тигров, сославшись на недостаток необходимых документов. За время ожидания один тигр умер. По мнению польских правоохранительных органов, организатор перевозки не обеспечил условия, необходимые для перевозки животных.

В настоящее время девять оставшихся тигров находятся в зоопарках в Познани и Члухуве. Их состояние заметно улучшилось.