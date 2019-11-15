Оренбург, , 15:03 — REGNUM В Оренбургской области отмечена вспышка пневмонии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспортебнадзора по Оренбургской области, в ряде школ введен карантин из-за массового заболевания учеников и педагогов.

Еженедельно регистрируется 300−320 случаев заболеваний внебольничными пневмониями. По состоянию на 15 ноября очаги заболевания зарегистрированы в отдельных общеобразовательных учреждениях Оренбурга, Бугуруслана, Орска, Абдулинского, Ясненского и Соль-Илецкого городских округов.

С учётом эпидемиологической ситуации временно закрыты школа № 5 Соль-Илецка, школа № 15 Орска, школа № 2 Ясного. Аудиторные занятия в трех образовательных учреждениях отменили, в связи с карантином действует дистанционный формат обучения.