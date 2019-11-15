Хартум, , 14:34 — REGNUM Новое правительство Судана намерено увеличить поток туристов, прибывающих в страну. Об этом передает VOA Africa.

По информации радиостанции, правительство намерено привлекать туристов в регион Мероэ, где находятся знаменитые захоронения кушитской династии. Как и в Египте, династия, правившая в этом районе около 2500 лет назад, захоранивала членов королевской семьи в пирамидах. Рядом с пирамидами Мероэ находится множество храмов с наскальной живописью, а в северной частях Джебель-Барки есть еще несколько пирамид.

Как отмечают журналисты, в Судане находится больше пирамид, чем в соседнем Египте, хотя и меньших по размеру. Однако в 2018 году в Судан прибыло только 700 000 туристов, по сравнению с 10 миллионами туристов в Египте.

Правительство Судана уже начало смягчать визовую систему, в том числе отменило процедуру получения специального разрешения для поездок за пределы Хартума, сказал в интервью информационному агентству Reuters Грэм Абдель-Кадир, заместитель министра информации, культуры и туризма.

«Благодаря новой системе в октябре и ноябре наблюдался рост числа туристов», — сказал он. По его словам, поток туристов значительно сократился в этом году из-за беспорядков, но ожидается, что в следующем году их число превысит 900 000, а в 2021 году может достичь 1,2 миллионов человек ежегодно.

Заместитель министра туризма страны подчеркнул, что Судан нуждается в туристах после десятилетий изоляции и гиперинфляции.