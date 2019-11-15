Фриско, США, , 14:36 — REGNUM Студия Gearbox Software 20-го ноября 2019 года покажет трейлер первого сюжетного DLC (дополнения) к игре Borderlands 3. Об этом разработчики сообщили 14 ноября на официальном сайте проекта.

Первое дополнение будет посвящено Красавчику Джеку, главному антагонисту Borderlands 2. Разработчики обещают, что в игре появится не только новая сюжетная линия, но и некоторые геймплейные механики.

Напомним, ролевой шутер Borderlands 3 вышел 13 сентября 2019 года. Проект был тепло встречен игроками и критиками.

Читайте ранее в этом сюжете: Командный шутер CrossfireX выйдет на Xbox One в 2020 году