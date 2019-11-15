Лондон, , 14:38 — REGNUM На фестивале X019 компания Microsoft представила геймплейный трейлер многопользовательского шутера CrossfireX. Ролик также появился на YouTube-канале Xbox 14 ноября.

Игра станет доступна всем обладателям консоли Xbox One бесплатно в 2020 году. Точная дата релиза пока не называется.

В CrossfireX две команды игроков, представляющие военные организации-соперники, сражаются друг с другом. Геймеры могут выбрать между группировками Global Risk и Black List.

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