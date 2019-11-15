Лондон, , 14:19 — REGNUM Многопользовательский экшен Bleeding Edge выйдет 24 марта 2020 года. Об этом сообщалось 14 ноября в новом трейлере проекта на YouTube-канале компании Ninja Theory.

Предзаказ игры уже доступен. Все геймеры, оформившие его, также получат доступ к закрытому бета-тестированию проекта.

Напомним, в Bleeding Edge две команды игроков (по четыре человека в каждой) сражаются за победу на закрытых аренах. Каждый геймер сможет выбрать себе уникального персонажа с особыми боевыми приёмами.