Магас, , 14:14 — REGNUM В Ингушетии предстанет перед судом сотрудник полиции, которого обвиняют в дорожно-транспортном происшествии с четырьмя погибшими. Два года назад 35-летний начальник отделения одного из районных ОМВД, находясь за рулем автомобиля «Мерседес-Бенц», стал участником автоаварии, в которой погибли четверо пассажиров «ВАЗ-21 099», сообщили ИА REGNUM15 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Установлено, что 10 ноября 2017 года полицейский выехал на полосу встречного движения и врезался в движущуюся автомашину под управлением 22-летнего жителя республики. Водитель отечественной легковушки получил травмы, а его пассажиры — четыре жителя села Зязиков-Юрт Малгобекского района, младшему из которых было всего 18 лет, а старшему — 22 года, — погибли. Сам полицейский отделался ссадинами.

В настоящее время уголовное дело о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, передано для рассмотрения в суд.