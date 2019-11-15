Москва, , 14:21 — REGNUM Судоходство по Каналу имени Москвы продлили на неделю, чтобы доставить по воде тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) «Победа», который проложит тоннели на участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом 15 ноября сообщило агентство «Москва» со ссылкой на ФГБУ «Канал имени Москвы».

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Работа судоходных гидротехнических сооружений «Канала имени Москвы» продлена до 20 ноября. Некоторые шлюзы (№ 10, Москворецкой и Окской систем, а также Рыбинска) закроют 17 ноября.

Как отмечает издание, ежегодно даты начала и завершения навигации устанавливает Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот). В Московском бассейне навигация обычно открыта с 24 апреля по 14−17 ноября. Ее могут продлевать в связи с благоприятными погодными условиями или закрывать раньше из-за морозов.

В 2019 году навигацию продлили, чтобы перевезти по воде крупногабаритный щит для строительства метро. 13 ноября тоннелепроходческий комплекс «Победа» диаметром десять метров был доставлен морским путем из Китая в Санкт-Петербург. Негабаритные элементы комплекса будут отправлены речным транспортом в Южный порт Москвы, а габаритные — автомобильным. Щит будет задействован при прокладке тоннелей на участке между станциями БКЛ метро «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар».