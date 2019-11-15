Лондон, , 14:21 — REGNUM На фестивале X019 компания Microsoft показала новый трейлер своей игры Flight Simulator. Ролик также опубликовали на YouTube-канале Xbox 14 ноября.

Релиз игры состоится в 2020 году. Разработчики обещают максимально реалистичные ощущение от управления самолётом и динамическую смену погодных условий.

Напомним, Microsoft Flight Simulator — это серия видеоигр в жанре симулятора управления самолётом. Игра 2020 года станет 15-й во франшизе.

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