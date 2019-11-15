Лондон, 15 ноября 2019, 14:09 — REGNUM На выставке X019 показали новый трейлер предстоящей игры Wasteland 3. Ролик также появился 14 ноября на YouTube-канале Xbox International Trailers.
В Wasteland 3 игроки будут управлять группой наёмников в постапокалиптичном Колорадо (США). Релиз проекта состоится 19 мая 2020 года.
Напомним, Wasteland — это серия тактических ролевых игр. Первая часть вышла в 1988 году.
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