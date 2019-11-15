Бишкек, , 14:03 — REGNUM Государственные служащие и турецкая строительная компания присвоили более 379 млн сомов ($5,43 млн) при строительстве автомобильных дорог на территории всей республики. Об этом сообщили в государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

В ведомстве уточнили, что руководители турецкой фирмы подозреваются в сговоре с госслужащими министерства транспорта и дорог. Чиновники составляли фиктивные документы о несуществующем объеме работ, а также мошенничали на госзакупках.

Напомним, в настоящее время бывший премьер-министр Киргизии Сапар Исаков подозревается в коррупционных преступлениях при модернизации Бишкекской ТЭЦ. Стоимость проекта составила $386 млн, а реконструкцию проводила китайская компания ТВЕА, которая получила финансирование через государственный «Эксимбанк».

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