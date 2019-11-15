Варшава, , 13:50 — REGNUM Группа экспертов Института национальной памяти (IPN) обнаружила ранее неизвестное захоронение жертв немецкого лагеря принудительного труда Треблинка-I, сообщил директор Главной комиссии по расследованию преступлений против нации, заместитель генерального прокурора Польши Анджей Позорский.

«Проведенные ранее действия привели к раскрытию на территории нынешней автостоянки, расположенной в лесном комплексе, примыкающем к месту, где функционировал лагерь Треблинка-I, могилы размером 4,5 на 3,4 м., в которой находятся человеческие останки», — приводит слова прокурора «Польское радио».

Как пояснил Позорский, останки залегают на очень небольшой глубине — всего 10−15 сантиметров от поверхности. Между останками найдены гильзы от длинноствольного и короткоствольного стрелкового оружия, а также пряжка от ремня.

Некоторые кости лежат не в анатомическом порядке, что может указывать на действия «чёрных копателей», искавших ценные вещи среди останков уже после войны.

Раскопки в окрестностях бывшего концлагеря Треблинка-I проводит IPN при участии специалистов из Австрии, Норвегии и Великобритании. Также присутствуют представители еврейской и цыганской общин Польши.

Два концентрационных лагеря были расположены возле деревни Треблинка в Мазовецком воеводстве в 80 километрах к северо-востоку от Варшавы. Наиболее известен лагерь смерти Треблинка-II, существовавший с июля 1942 по октябрь 1943 года. В нём проводилось массовое уничтожение евреев и цыган. В так называемом «трудовом лагере» Треблинка-I содержались в основном военнопленные.