Измир, Турция, , 14:32 — REGNUM В округе Нарлыдере турецкой провинции Измир на автобане Измир-Чешме сотрудники местного отдела дорожно-постовой службы полиции через динамик отдали приказ водителю микроавтобуса остановиться, прижавшись к обочине. Транспортное средство распоряжение проигнорировало и попыталось скрыться, в результате чего полицейские начали погоню.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, микроавтобус под номером «66 AV 004» вскоре остановился, однако лицо, бывшее за рулем, смогло скрыться от преследования, забрав из транспортного средства ключ зажигания. Сотрудники полиции начали обыск микроавтобуса и, открыв его задние двери, обнаружили в нем 30 нелегальных мигрантов.

По имеющимся сведениям, правоохранителям все еще не удалось установить гражданскую принадлежность задержанных. Известно, что среди них есть женщины и дети. Для подробного выяснения обстоятельств происшествия задержанные были доставлены в отделение для допроса и соответствующих следственных действий. На настоящий момент стало известно, что нелегальные мигранты будут переданы местному управлению по вопросам миграции. Сотрудники полиции также начали оперативную работу по выявлению местонахождения скрывшегося водителя микроавтобуса.