Москва, , 13:34 — REGNUM В Москве птицы продолжают жить в летнем режиме, сообщил орнитолог Вадим Мишин, передаёт агентство «Москва».

Причина необычного поведения, по мнению специалиста, заключается в аномальной осени.

«Снегири, свиристели, синицы или там сборные синиц с другими видами птиц, которые собираются в стаи и перелетают в поисках пищи, — вот этот процесс несколько задержан, потому что сейчас доступен почвенный корм, доступны семена дикоросов, они не закрыты снегом», — рассказал специалист.

Из-за отсутствия снежного покрова, птицам нет необходимости перелетать и искать кустарники.

Тем не менее, по словам орнитолога, «всё равно переходный период формируется», хотя устойчивого зимнего поведения при этом не наблюдается.