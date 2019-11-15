Анкара, , 13:41 — REGNUM Террористка Элиф К., задержанная в Адане в рамках расследования против Рабочей партии Курдистана при подготовке к теракту, пошла на деятельное раскаяние и сотрудничество со следствием. Она поделилась сведениями об организации и планировании преступления. Элиф К. указала, что террористическая группировка завербовала ее посредством Демократической партии народов.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, террористка заявила, что в 2014 году, для участия в мероприятии Демократической партии народов в деревне Омерли округа Хафлети провинции Шанлыурфа, отправилась в штаб партии в Анкаре. Оттуда она вернулась в компании 60 единомышленников. По ее словам, сначала автобус остановился у дома в округе Суруч, а потом прибыл в расположение боевиков Отрядов народной обороны в сирийском городе Дерик, к пятиэтажному зданию, служившему им лазаретом. После этого всех пассажиров автобуса держали на нижнем этаже, откуда, спустя некоторое время, в сопровождении 30 террористов, перевезли в иракский Кандиль.

Элиф К. сообщила: «В том лагере мне было присвоено кодовое имя «Зерья». Я прочитала несколько книг о деятельности нашей организации и выбрала отряд специального назначения. Женское командование назначило меня инструктором диверсионной школы, где готовили смертниц. Также меня научили стрельбе из пистолета и СВД».