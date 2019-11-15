Симферополь, , 13:32 — REGNUM Александр Ганов, генеральный директор организации «Гранд Сервис экспресс», которая будет осуществлять пассажирские перевозки по железной дороге через Крымский мост, пообещал, что можно будет перевозить котов любого веса, сообщают «Известия».

Кошка Цитата из м/ф «Карлсон вернулся». реж. Борис Степанцев. 1970. СССР

Это было сказано в шутку на встрече с журналистами в ответ на замечание журналистов о том, что в поезд можно взять рюкзаки, с которыми не пустят на борт самолета. Александр Ганов добавил, что котов можно будет перевозить в купе и в ряде вагонов СВ при условии наличия переноски, но в плацкартных вагонах эта услуга недоступна. Как бы то ни было, вес кота в этом вопросе значения не имеет.

Напомним, что 6 ноября пассажир «Аэрофлота» Михаил Галин рассказал в Facebook o том, что авиакомпания не разрешила взять кота на борт из-за перевеса в 2 кг, и тогда пассажир решил показать при досмотре другого, более легкого кота, чтобы обойти запрет. За этот шаг «Аэрофлот» исключил Галина из программы лояльности и аннулировал накопленные мили.