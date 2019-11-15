Чебоксары, , 13:31 — REGNUM В новом здании дома правительства Чувашии, которое расположено в центре Чебоксар, нашли многочисленные нарушения пожарной безопасности. Об этом свидетельствуют итоги плановой проверки, опубликованные Генеральной прокуратурой России на сайте ФГИС «Единый реестр проверок», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Плановая выездная проверка по соблюдению требований пожарной безопасности проводилась с 7 по 22 октября 2019 года. Проверку проводило ГУ МЧС по Чувашии. Проверялись объекты по четырём адресам: помимо места фактического нахождения администрации главы Чувашии (Президентский бульвар, 10), надзорные мероприятия прошли также в зданиях, расположенных по улицам Ленинградская, 33, Энгельса, 9 (автобаза администрации главы Чувашии) и площади Республики, 2 (ряд министерств и ведомств).

Проверка показала многочисленные нарушения в здании дома правительства на Президентском бульваре, 10. В частности, надзорным ведомством установлено, что «отсутствуют двери во внутренних стенах лестничных клеток» на уровне первого этажа, выдав предписание об установлении дверей. Также выявлено, что отсутствуют ограждения на кровле, помещение АТС не оборудовано автоматической установкой пожаротушения, а звуковые сигналы системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей не обеспечивают общий уровень звука не менее 75дБА. Кроме того, речевые оповещатели расположены на потолке, в связи с чем выдано предписание об их размещении на стенах.

Также проверкой установлено, что при эксплуатации эвакуационных выходов из поэтажных коридоров на лестничные клетки допускается замена армированного стекла обычным в остеклении дверей (c 1 по 8 этажи, две лестничные клетки), а в актовом зале для отделки сцены используется материал с более высокой пожарной опасностью, в помещениях мастерских на первом этаже отсутствует система автоматической пожарной сигнализации, внесены изменения в объемно-планировочные решения на четвёртом этаже в двух помещениях (установлены перегородки), в наружных стенах лестничных клеток (на всех этажах, за исключением технического и седьмого) отсутствует возможность открытия окон изнутри без ключа и других специальных устройств,

В здании на пл. Республики, 2 было выявлено, что «конструкции входа на мансардный этаж, размещенного в объеме лестничной клетки, выполнены из горючего материала (древесины)». В здании по улице Ленинградской, 33 спасатели выявили отсутствие второго эвакуационного выхода с третьего этажа.