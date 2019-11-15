Лондон, , 13:30 — REGNUM Принц Уэльский Чарльз примет самое активное участие в создании оригинальной осенне-зимнюю коллекцию для мужчин и женщин. Об этом сообщает Buro 24/7.

Чарльз совместно с итальянской компанией выпустит проект под названием «The Modern Artisan» («Современный ремесленник»). Над моделями также будут работать студенты из Италии и шотландские мастера.

Вся прибыль от реализации вещей будет отправлена в организацию «The Prince’s Foundation», которая поддерживает юных британцев, увлеченных традиционными ремеслами — работой по дереву, садоводством и сельских хозяйством.