Грозный, , 13:26 — REGNUM Военная прокуратура Южного военного округа выявила многомиллионные нарушения при строительстве военных городков в Чечне. Установлено, что подрядчик завышал объемы работ и применял для строительства материалы ниже заявленной стоимости, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, общая сумма ущерба, нанесенная подрядчиком, которым является строительная компания из Пятигорска ООО 419 УНР, составила 35 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности с причинением значительного ущерба».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне до конца 2019 года планировалось построить военный городок в селении Борзой. Его стоимость составляет 3,06 млрд рублей. За эти деньги должны сдать 24 жилых дома в городе Шали и селении Борзой для 600 военнослужащих.