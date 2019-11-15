Краснодар, , 13:30 — REGNUM Аспирантка Института истории СПбГУ, 24-летняя Анастасия Ещенко, в убийстве которой обвиняют известного петербургского историка, 63-летнего Олега Соколова, будет похоронена в субботу, 16 ноября, в ее родной станице Краснодарского края.

Анастасия Ещенко (фото со страницы девушки в Facebook) Facebook.com

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на председателя квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгения Тарасенко.

По его данным, в настоящий момент родители убитой девушки вместе с ее останками уже направляются в Краснодарский край.

«Завтра в 11 часов отпевают в церкви. После отпевания будут похороны в нашей станице», — сказал Тарасенко.

Как сообщало ИА REGNUM, основатель научно-популярного фестиваля «Цифровая история» Егор Яковлев, знавший Анастасию Ещенко как молодого историка, написал на своей странице в Facebook:

«Я не видел ни одного ее некролога. Знаете, это чудовищно несправедливо. Настя была очень скромной, воспитанной и деликатной девушкой. Она сопровождала Олега Соколова на всех наших фестивалях, помогая ему готовить презентации и демонстрировать их на большом экране. Но гораздо важнее, что она вовсе не являлась безликой ассистенткой мэтра: в ней жил увлеченный самобытный исследователь. Помню, как интересно рассказывала она про действия российской дипломатии в Испании в период между Тильзитским миром и началом войны 1812 года. В ее лице профессиональная корпорация потеряла очень талантливого и подающего большие надежды представителя. А мир — просто хорошего человека. Любые попытки переложить ответственность за трагедию на нее мерзки и отвратительны».

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Напомним, по версии следствия, доцент четыре раза выстрелил в девушку, с которой состоял в близких отношениях, после чего расчленил тело и выбросил в реку Мойку. 11 ноября Соколова отправили в СИЗО на два месяца, защита обжаловала это решение в горсуде Петербурга. Соколов обвиняется в убийстве, по части 1 статьи 105 УК РФ ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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