Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 13:24 — REGNUM На Ямале ищут очаг заболевания корью. Об этом сообщает окружная телерадиокомпания «Ямал-Регион».

Один случай кори обнаружен в Тарко-Сале Пуровского района. Заболел годовалый ребёнок, который прилетел с матерью из Дагестана в Сургут, а потом добирался на поезде до Ямала.

В Надыме с 13 ноября зарегистрировано два случая кори. Молодые девушки из одной многодетной семьи заболели с разницей в сутки. Одна из них трудится уборщицей в школе, другая учится в колледже. Эпидемиологи проводят расследование в поисках очага заболевания.

Корь распространяется воздушно-капельным путём, и в контакте с девушками было более двух тысяч окружающих.

«Будет вакцинация студентов колледжа. Все дети города Надыма, не имеющие ни одной прививки против кори, будут отстранены от занятий», — заявила руководитель управления Роспотребнадзора по ЯНАО Людмила Нечепуренко.

В школе, где работала заболевшая, проводятся противоэпидемические мероприятия.