Надым, Ямало-Ненецкий АО, 15 ноября 2019, 13:24 — REGNUM На Ямале ищут очаг заболевания корью. Об этом сообщает окружная телерадиокомпания «Ямал-Регион».
Один случай кори обнаружен в Тарко-Сале Пуровского района. Заболел годовалый ребёнок, который прилетел с матерью из Дагестана в Сургут, а потом добирался на поезде до Ямала.
В Надыме с 13 ноября зарегистрировано два случая кори. Молодые девушки из одной многодетной семьи заболели с разницей в сутки. Одна из них трудится уборщицей в школе, другая учится в колледже. Эпидемиологи проводят расследование в поисках очага заболевания.
Корь распространяется воздушно-капельным путём, и в контакте с девушками было более двух тысяч окружающих.
В школе, где работала заболевшая, проводятся противоэпидемические мероприятия.