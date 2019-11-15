Кустанай, Казахстан, , 13:22 — REGNUM Сотрудник одного из банков Кустанайской области Казахстана подозревается в хищении 87 млн тенге ($224 тыс.), сообщили в пресс-службе регионального департамента полиции.

Отмечается, что по данному факту полиция начала досудебное расследование по ч. 4 ст. 189 УК Казахстана «Присвоение или растрата вверенного имущества в особо крупном размере».

В полиции уточнили, что 12 ноября злоумышленник пересек границу с Россией. В настоящее время принимаются меры для задержания подозреваемого.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года программист из казахстанского Атырау, который похитил 12 млн тенге ($31 тыс. по курсу на 11 июля) со счета аэропорта, приговорен к пяти годам лишения свободы.

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